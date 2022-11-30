Eskişehir Sanayi Odası üye firmaları aile içi şiddete karşı politika oluşturacak

Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) katılımcısı olduğu Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, TÜSİAD'ın iş birliği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ile Sabancı Vakfı'nın destekleriyle yürütülen 'İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi'nin değerlendirme toplantısı ESO'da gerçekleştirildi.

Eskişehir Sanayi Odası üyesi firmaların atılımlarıyla Anadolu'da ilk kez Eskişehir'de yaygınlaştırılan proje ile aile içi şiddete karşı iş yerlerinde farkındalığın artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda projenin bir paydaşı olarak yer alan ESO'nun üye firmalarında, toplumsal ve ekonomik etkileri olan aile içi şiddetle mücadele konusunda ciddi bir etki ortaya çıkarılması, aile içi şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmalarının oluşturması ve kadına uygulanan şiddetin daha görünür hale getirilmesi amaçlanıyor.

"Şiddetin hiçbir türlüsünü istemiyoruz"

Şirketlerin aile içi şiddetle ilgili kurum içi politika oluşturması ve uygulaması yönünde harekete geçmelerinin sağlandığı projenin değerlendirme toplantısında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bu projeyi ilk duyduğumuz andan itibaren destekliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, aile içi şiddet; görmek, duymak istemediğimiz konular. Bu bağlamda projede üye firmalarımıza öncülük etmek bizler için bir keyif. Şiddetin her türlüsünü fabrikalarımızda, evlerimizde ve hiçbir yerde görmek istemiyoruz. Farkındalığın oluşturulması konusunda böyle güzel ve duyarlı bir projede yer almak, paydaşı olmak çok değerli. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Anadolu'nun ilk katılımcı ili Eskişehir oldu

Proje yürütücüsü Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Eskişehir Şubesi Başkanı Nuran Yenilmez ise, “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi, kadına uygulanan şiddeti daha görünür hale getirmek amacıyla tasarlanmış çok önemli bir proje. Ve Anadolu'da ilk yaygınlaştırıldığı ilin Eskişehir olması bizler için çok kıymetli. 1949 yılında dönemin öncü üniversite mezunu kadınları tarafından kurulmuş olan derneğimiz, bugün 29 şubesi ile kadının toplumsal yaşamın her alanında güçlenmesi için çalışan kamu yararına bir dernek ve Eskişehir Şube'nin bu proje ile diğer Şubelerimize de örnek olduğunu düşünüyorum. Pandemi süreci ile birlikte ev içi şiddetin ne yazık ki artan rakamları yaşamımızın en gri yanı. Son sözümüz yine umuda olsun; şiddetsiz bir dünya özlemi ile eşitlik temelli günlerde bir araya gelmek dileğiyle tüm katılımcılarımıza saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Yapılan değerlendirmeler sonrası proje katılımcısı firmaların oluşturduğu ekiplere teşekkür belgeleri, katılımcı firmalara da 'toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı işyeri' yazılı turuncu bayraklar takdim edildi.