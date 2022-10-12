Eskişehir Sanayi Odası'nda seçim maratonu tamamlandı

Eskişehir sanayi dünyasının çatı kuruluşu Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) seçim süreci tamamlanarak 2022-2026 dönemi Meclis, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ile TOBB Genel Kurul Delegeleri seçimleri yapıldı.

Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) Celalettin Kesikbaş'ın başkanlığını üstlendiği yeni dönemin yönetim kurulu üyeleri; Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş, Güven Erdoğan, Öcal Murat Sürel, Ali Emre Sarar, Mehmet Rallas, Hakan Korkmaz ve Ahmet Özdemirel oldu. ESO'nun Meclis Başkanlığı görevine tekrar Süha Özbay seçilirken, Meclis Başkan Yardımcıları Nilay Güneş Erdemir ve Gürhan Albayrak, kâtip üye ise Furkan Ay oldu.

Seçimlerin ardından konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir Sanayi Odası seçimlerini şehrimize örnek olacak bir beraberlik ve dayanışma ile gerçekleştirdik. Sanayicilerimizin desteğinden ve güveninden dolayı çok teşekkür ederim. Şüphesiz ki gelinen bu süreçte diyaloglarımızı hep güçlü tuttuk. Verilen bu çaba ve emeğin değerini bizden sonra bu görevlere talip olacak arkadaşlarımız çok daha iyi anlayacak. Bugün oluşturulan bu ortam sonraki yıllarda uzlaşma kültürünün meyvelerini daha iyi verecek” dedi.

“Çok daha aktif olacağız”

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Kesikbaş, ekonomide yaşanan sıkıntıların finansmana erişimden enerji maliyetlerine, işçilik maliyetlerinden hammadde ve lojistik maliyetlerine kadar birçok unsurun sanayiyi derinden etkilediğine değindi. Tüm bunlara rağmen sanayicilerin bu dönem de her dönem olduğu gibi milli duruş sergilediğini belirten Kesikbaş, “İstihdam, üretim ve ihracata devam ediyorlar. Böyle dönemlerde birbirimize karşı çok daha anlayışlı, çok daha birbirimizi dinleyen, sonuç odaklı tartışan bireyler olmak en büyük sorumluluğumuz. Eskişehir Sanayi Odası olarak geçen dönemde olduğu gibi bu dönem de sanayimizi ve sanayicilerimizi en iyi bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Yeni oluşan meclisimiz, komitelerimiz, yönetim kurulumuz ve tüm organlarımız ile bu dönem çok daha aktif olmak için çalışmaya hazırız. Kurulan bu güven ortamında tüm meclis üyelerimizden en büyük beklentim, Eskişehir Sanayi Odası'na çok daha güçlü bir şekilde katkı vermeleri. Üreten Eskişehir, büyüyen Türkiye sloganı ile çıkmış olduğumuz bu yolda, tekrardan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.