Eskişehir Sanayi Odasından korona virüs salgınını azaltmaya yönelik girişim

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, korona virüsle mücadelede Eskişehir iş dünyasının taleplerini belirlediklerini, bunlarla ilgili girişimde bulunduklarını ve bunların birçoğunun da sonuçlandığını ifade etti. Korona virüsle birlikte bütün ezberlerin bozulduğunu belirten Kesikbaş, sanayi çarklarının dönmesi için çabaladıklarını söyledi. Kesikbaş, "Virüsle mücadelede proaktif ve sonuç odaklı yoğun bir çaba içindeyiz. Odamızın ve Üyelerimizin beklentilerini, önerilerini TOBB başta olmak üzere ilgili kurumlara bildiriyoruz" dedi.

İlk olarak emek yoğun sektörlerde bulunan üyelerinin çeşitli kalemlerdeki vergilerin ertelenmesi isteğinin sonuçlandığını aktaran Kesikbaş, önümüzdeki 3 aydaki muhtasar, KDV, SGK ödemelerinin 6'şar ay ertelendiğini belirtti. ESO üyelerinin en çok üzerinde durduğu ve salgınla birlikte artan işletme sermayesi ihtiyaçlarının hafifletilmesi noktasında 'İşe Devam Kredi Desteği'nin sağlandığını vurgulayan Kesikbaş, şöyle devam etti:

"Kamu bankaları tarafından açıklanan 'İşe Devam Kredi Desteği' yanında özel bankaların da katılabileceği 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği' paketi uygulanacak. Azalan iş yükünden dolayı çalışanların zor durumda kalmaması için sanayicilerimizin istediği Kısa Çalışma Ödeneği devreye girdi ve başvuru için gereken evrak sayıları azaltıldı. Yine çalışılamayan mesainin telafisi için tanınan telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı. Üyelerimizin isteklerinden olan Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğinin arttırılması gerçekleştirildi. Tedbirlerden etkilen üyelerimizin nakit akışlarının bozulması nedeniyle istedikleri kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ertelendi ve ilave finansman desteği sağlandı. Üyelerimizin vadesi gelen çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi gibi ödemelerinde zorlanmaması için istedikleri ilave kredi limiti tahsisi gerçekleştirilecek. İhracatçı ESO üyelerimizin isteği olan stok finansmanı desteği sağlanacak. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen sanayicilerimizin kredi sicillerinin sıkıntılı hale gelmemesi için ‘mücbir sebep' notu düşülecek. 24 Mart 2020 öncesine ait üyelerimizin ödenmeyen kredi, çek, senet, kredi kartı borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, siciline işlenmeyeceği TBMM'de kabul edildi. Üyelerimizin çeklerini ödeyebilmeleri için talep ettiği konulardan biri devreye alındı. Bu göre Kredi Garanti Fonu destekli 3 ay anapara ve faiz ödemesiz 'Çek Ödeme Destek Kredisi' 30 Mart 2020'de uygulamaya alınacak. Özellikle teknoloji üreten ve Ar-Ge yapan üyelerimizin, teknoparklardaki kuluçka firmalarından 2 ay süreyle kira alınmayacak. Ambalajlı satış yapan firmalar tarafından geri kazanım payı beyannameleri altı ayda bir verilecek. Salgının yoğunlaştığı Mart ayında üyelerimizin de KDV ödemelerinde zorlanacağını ifade etmeleri sonrası KDV, mal-hizmet alımları ile satış beyannameleri ve ödemeleri 1 ay ertelendi. Bazı orta ölçekli üyelerimizin talep ettiği 'Ticari Alacak Sigortası' kapsamına dahil edilmeleri gerçekleştirildi. Üyelerimiz üzerinde olumsuz etkileri bir nebzede olsa azaltmak için Haziran ayında Odamıza ödenmesi gereken yıllık üyelik ve munzam aidatları, 'gecikme zammı' ve 'faiz' tahakkuk ettirilmeksizin Ekim 2020 tarihine ertelendi. Yoğun olarak KOSGEB desteklerinden faydalanan Üyelerimizin KOSGEB'e 30 Haziran'a tahakkuk edecek alacakları 2021 yılına ertelendi. Senet kullanan üyelerimizi de yakından ilgilendirilen Reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatımı sağlanarak, yeni kullanımlara 12 ay ek taahhüt kapama süresi sağlandı. Kredi kullanım süreleri ise 240 güne ve uzun vadeliler için 720 güne çıkarıldı. "