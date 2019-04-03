Eskişehir sanayisi için yol haritaları hazırlanıyor

Eskişehir Sanayi Odası'nın sosyal faaliyetleri kapsamında düzenlenen Nisan ayı Müşterek Meslek Komite toplantısında, Odanın faaliyetleri hakkında bilgiler verildi ve ESO üyelerinin beklentileri mercek altına alındı.

Toplantıda ESO tarafından hazırlanan, 5 farklı sektörün içinde bulunduğu durumu ortaya koyan, sorunlarını ve bunlara ilişkin çözüm önerilerini içeren 2023 vizyon raporları da paylaşıldı. ESO Meslek Komitesi Üyelerini geniş katılımlı bir araya getiren toplantıda seçimlerden sonra ekonomi odaklı politikalara önem verilmesi, sanayinin nitelikli eleman ihtiyacının sağlanması için mesleki eğitim konusundaki ihtiyaçların giderilmesi, Eskişehir'in lojistik alanında yaşadığı sıkıntılar, havacılık ve raylı sistemler sektörünün önünün açılması için yapılması gerekenler gündemi oluşturdu.

Toplantının açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Oda bünyesinde bulunan ve 16 meslek komitesini bir araya getiren toplantının yılda iki kez yapılacağını belirterek, “Sanayicilerimizin dâhil olduğu meslek komitelerimizle yaptığımız geniş katılımlı toplantılarda üyelerimizin sorunlarına ve beklentilerine yoğunlaşacağız. Yine üyelerimizde gelen öneriler dâhilinde ortak çözümlerin yol haritasının birlikte oluşturacağız. Çünkü derdimiz şehrimize daha çok aş ve iş getirmek” dedi.

5 sektöre 5 vizyon raporu

ESO Yönetiminde bir yılı geride bıraktıklarına değinen Kesikbaş, “Yönetime geldiğimiz günden bu yana tam 1 yıl geçti ve bu süreçte çok fazla iş yapma gayretinde olduk. Yurtiçi yurtdışı fuarlara katıldık, projeler geliştirdik, eğitimler açtık, satın almacılar ile buluştuk, yurtdışı heyetlerini ağırladık sanayicilerimiz ile birebir görüşmelerini ayarladık ve gerek eğitim, gerek ihracatı artırma projelerimizin çalışmalarımız sürdürdük. Diğer yandan sektörlerimizin gelişimi için vizyon raporları ışığında stratejiler hazırlamaya başladık” dedi.

Eskişehir'in ekonomik potansiyelinin artması için bir dizi çalışmayı hayata geçirdiklerini hatırlatan Kesikbaş, “Üyelerimizin neredeyse tamamı ziyaret ederek ihtiyaçlara yönelik projeler tanımladık ve onların katkıları ile ilk etapta 5 sektörümüze yönelik vizyon raporları oluşturduk. Havacılık, Raylı Sitemler, Madencilik, Mobilya ve Yapı Malzemeleri sektörlerimizin bir anlamda röntgeni çekerek sektörel sorunlarını ve çözümlerini belirledik. Bu sayede 2023 vizyonumuzu hazırladık. Bu anlamda diğer sektörlerimiz için çalışmalarımızda hızlandırdık” diye konuştu.

Yaptıkları tüm projelerde en önemli kriterin Eskişehir'de üreten sanayicilerin önünü açmaya yönelik çalışmalar olduğuna değinen Kesikbaş, önemli olanın Eskişehir sanayisinin hizmetlerini tanıtmak olduğunun altını çizdi.

ESO Başkanı Kesikbaş'ın konuşması sonrasında Meslek Komite Başkan ve Meslek Komitesi üyeleri değerlendirmelerde bulunarak çözümlere yönelik görüşlerini paylaştı.