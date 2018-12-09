Eskişehir-Sarıcakaya yolunu çöplüğe çevirdiler

Eskişehir-Sarıcakaya yoluna moloz ve çöplerin dökülmesi ve ardından alanın yetkililerce temizlenmemesi tepki topluyor. Moloz, evsel atıklar, çekyat, koltuk, poşet ve değişik atıkların atıldığı alan adeta çöplüğe dönüştü. Atıkların gelişigüzel şekilde yol kenarına dökülmesine tepki gösteren Vatandaşlar, “Hafriyat, moloz ve çeşitli atıkların atılması için alanlar belirlendiğini biliyoruz. Belirlenen alanlar dışında hafriyat dökümlerinde cezalar uygulanacağı kaydedildi ancak hala atıklar atılmaya devam ediliyor. Bu alana kimler atık atıyorsa kamerayla tespit edilerek gereken cezai işlemler uygulanmalı. Bizler doğa güzelliğine sahip alanlarımızın bu şekilde görüntülerle anılmasını da istemiyoruz, doğamızın katledilmesini de istemiyoruz. Yetkililerin gereğini yapmasını istiyoruz. Buraya bu atıkları atanlarında bulunup cezalandırılmasını istiyoruz” şeklinde tepkilerini dile getirdiler.