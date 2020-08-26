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Eskişehir şehidini uğurluyor

Eskişehir, Mersin’in Mut ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen, 2 şoförün hayatını kaybettiği ve 4 askerin de şehit olduğu trafik kazasında yaralanan Cihat Şengi’i son yolculuğunu uğurluyor.

Eskişehir, Mersin'in Mut ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen, 2 şoförün hayatını kaybettiği ve 4 askerin de şehit olduğu trafik kazasında yaralanan Cihat Şengi'i son yolculuğunu uğurluyor.


Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit olan evli ve bir kız çocuk babası Ulaştırma Er Cihat Şengil'in naaşı dün gece Eskişehir'e getirildi. Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda yapılan askeri törenle karşılanan Şengil'in naaşı bu sabah cenaze namazı kılınmak üzere Reşadiye Camii'ne getirildi. Şehidin naaşı, öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eskişehir Hava Şehitliği'ne defnedilecek.

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