Eskişehir Şehir Hastanesi 4.yaşını tamamladı

yaş gününü kutluyor.

Yaklaşık 350 bin metrekare kapalı alana konumlandırılan ve 6 bloktan oluşan Eskişehir Şehir Hastanesi 4. yılını doldurdu. İlk açıldığı günden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve bakanlığın desteği ile üst düzey sağlık hizmetini kesintisiz şekilde vatandaşlara sunan Eskişehir Şehir Hastanesi, yanık merkezi, obezite merkezi, kronik yara bakım merkezi, uyku merkezi, kalp merkezi, onkoloji merkezi gibi nitelikli birimleriyle çevre illerde hatta ülkenin çeşitli bölgelerindeki illerde bulunan hastalara da hizmet verdi.

7,7 milyon hastaya ayaktan, 225 bin hastaya yatarak, 193 bin hastaya da ameliyat ile hizmet sunuldu

Bünyesinde bulundurduğu 360 hekim ve 2411 sağlık personeli ile pandemi sürecinde de kesintisiz sağlık hizmeti sürdüren Eskişehir Şehir Hastanesi, ilk yılında 2 milyona yakın hastanın muayenesi için hizmet verdi. Bu günlerde 5. yılına adım atan Eskişehir Şehir Hastanesi, ilk gününden bu yana yaklaşık 7,7 milyon hastaya ayaktan, 225 bin hastaya yatarak, 193 bin hastaya da ameliyat ile hizmet sundu.

Bin 235 yatak kapasiteye ulaştırıldı

Açıldığı 2018 yılının Ekim ayında 1081 yatak ile hizmete başlayan Eskişehir Şehir Hastanesi, vatandaşın yoğun ilgisi karşılığında Bakanlığın desteğiyle bin 235 yatak kapasiteye ulaştırıldı. Geçirilen 4 yıllık süreçte yatak doluluk oranı yüzde 75'e, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'e kadar ulaştı. Pandemi sürecinde Covid-19 merkez üssü olarak hizmete devam eden Eskişehir Şehir Hastanesi, erişkin yoğun bakım yoğunluğunda yüzde 102 artışla yüzde 117'den yüzde237'ye kadar ulaştı.

19 Bin 500 doğumun merkezi oldu

Eskişehir'in doğum sayısı açısından en yüksek anne ve bebek dostu hastanesi olarak hizmet sunan Eskişehir Şehir Hastanesi, açıldığı ilk gününden itibaren 19 bin 500 doğumun merkezi oldu. Ev rahatlığındaki ortamda doğum yapan annelerin olumlu dönüşleri ise görülmeye değerdi. Erken doğum ve doğuma bağlı komplikasyonlar alanında da 4. basamak düzeyinde hizmet veren yenidoğan yoğun bakım birimi, birçok bebeğe kucak açtı.

Eskişehir Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesinde de Türkiye'nin en iyi hastaneleri arasına girdi.