Eskişehir Şehir Hastanesi Çocuk Radyolojisi Bölümüyle de hizmette

Eskişehir Şehir Hastanesi, Türkiye'de sayısı oldukça az olan Çocuk Radyolojisi Bölümü ile de 18 yaş altı hastalarına sağlık hizmeti veriyor.

Türkiye'de 2012-2013 tarihlerinden bu yana var olan çocuk radyolojisi, radyolojinin yan dalı olarak 18 yaş altı hasta grubunun tetkiklerini değerlendiriyor. Çocuk Radyoloji Bölümünün Türkiye'de sayısının oldukça az olduğu bilinirken Eskişehir Şehir Hastanesi, çocuk hastalıkları doktorları ile iş birliği içerisinde hizmet veriyor.

“Özellikle yeni doğanlarda kalça ultrasonu gibi tüm tetkikleri yapabilmekteyiz”

Eskişehir Şehir Hastanesi radyoloji kliniğinde Çocuk Radyolojisi Yan Dalı Uzmanı Dr. Özlem Özkale Yavuz, çocuk radyolojisini ve tedavide uygulanan tetkikleri şu şekilde anlattı:

“Çocuk radyolojisi; radyolojinin tek resmi hizmet veren yan dalıdır ve 18 yaş altı yani çocuk hasta grubunun radyolojik tetkiklerini değerlendiren yan daldır. Şehir Hastanesinde filoroskopi ünitesinde ürinal sistemi değerlendirdiğimiz Voiding Sistoüretrografi (İşeme Sistoüretrografisi) tetkiki ince ve kalın bağırsaklar pasaj grafikleri, ultrasonografi, ünitemizde özellikle yeni doğanlarda kalça ultrasonu, transfonel ultrasonu ve diğer tüm tetkikleri yapabilmekteyiz. Emar (MR) ve bilgisayar tomografi ünitelerinde de yine özellikle küçük çocuklarda anestezili emar diğer tüm sistemlere yönelik kesitsel incelemelerimizi yapıyoruz.”

“Amacımız sistemik hastalıkları ve tümörleri radyolojik tetkiklerle erken tanımlamak”

Çocuk radyolojisiyle hastalıkları erken teşhis koymayı amaçladıklarını belirten Uzm. Dr. Özlem Özkale Yavuz, çevre illerden de hastalarını beklediklerini söyledi. Eskişehir Şehir Hastanesinde çocuk hastalıkları doktorlarıyla birlikte iş birliği içinde olduklarını söyleyen Uzm. Dr. Yavuz, “Amacımız çocuk sağlığı ve hastalıkları doktorları ile iş birliği içerisinde çalışarak özellikle 18 yaş altı erişkinlerden farklı olarak görülebilecek doğumsal hastalıkları, sistemik hastalıkları ve tümörleri radyolojik tetkiklerle erken tanımlamak ve erken tedaviye yönlendirmek. Çevre illerden gelen hastaları da radyolojik tetkiklerini yapmak için buraya bekliyoruz. Çocuk Radyolojisi 2012-2013 tarihlerinden beri oluşan bir yan dal. Sayımız Türkiye'de de oldukça az ve hastalar tarafından bilinmiyor. Eskişehir Şehir Hastanesinde de çocuk hastalıkları doktorları ile iş birliği içerisindeyiz” diye konuştu.