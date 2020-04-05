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Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, korona virüs Covid-19 ile mücadelesini sürdürürken, izolasyon altındaki hastaların kendini yalnız hissetmemesi adına çay servisi yapıldı.


Yaklaşık 2 sene önce hizmete giren Eskişehir Şehir Hastanesi, korona virüs Covid-19 kapsamında verdiği mücadelenin yanında hastalara olan yaklaşımıyla da bir adım öne çıkıyor. Son olarak hastanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile izolasyon altında bulunan vatandaşlara kendilerini yalnız hissetmemesi için çay ikramı yapıldı. Servis hemşireleri tarafından gerekli önlemler alınarak yapılan çay servisi vatandaşlar tarafından da büyük takdir topladı.

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