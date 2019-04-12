Eskişehir Şehir Hastanesi Palyatif Servisi'ndeki hastalar için Moral Günü programı

Eskişehir Şehir Hastanesi Palyatif Servisi'nde tedavi gören hastalar, yakınları ve çalışan personelin moral ve motivasyonlarının artırılması amacıyla, müzik dinletili Moral Günü Programı düzenlendi.

Etkinliğe, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, hastane çalışanları ve palyatif servisinde yatan hasta ve hasta yakınları katıldı. Palyatif merkezinde kalan hasta, hasta yakını ve refakatçilerinin moral ve motivasyonları yüksel tutulmaya çalışıldığı etkinlikte hastalar, yakınları ve servis çalışanları gönüllerince eğlendi.

Palyatif Moral Günü 'Yalnız Değilsiniz' etkinliğinde konuşan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; "Şehir hastanemizde 36 yatak kapasiteli Palyatif Merkezimizde uzun süre yatan hastalarımız var. Tedavilerine göre yatma süreleri değişmektedir. Birçok hastamız aylarca burada yatıyor. Hastalarımıza refakat eden yakınları da burada uzun bir süre kalmak durumunda kalıyor. O yüzden de hasta yakınlarımızın, refakatçilerimizin moral ve motivasyonunun yüksek tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Refakatçilerimizin moral ve motivasyonunu yüksek tuttuğumuzda bu hastaya da fayda sağlıyor. Bu tür etkinlikler hastalarımız için bir terapi oluyor" dedi.