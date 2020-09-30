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Eskişehir Şehir Hastanesi sağlık turizmi faaliyetlerine devam ediyor

Eskişehir Şehir Hastanesi Beyin Cerrahisi kliniği tarafından operasyona alınan iki sağlık turizmi hastası taburcu oldu.


Hastanenin sağlık turizmi birimine başvuran 51 ve 47 yaşındaki iki hasta, bel ve bacak ağrıları nedeniyle Op. Dr. Murat Baloğlu tarafından muayene edildi. Ameliyat kararı alınan hastalardan 51 yaşındaki hastada eski omurga kırıklarına bağlı bel omurunda düzleşme, 47 yaşında hastada ise bel omurunda kayma ve disk hastalığı saptandı. Her iki hastaya da stabilizasyon ve düzeltme cerrahileri uygulanırken, yaklaşık 6 saat sonra ayağa kalkan hastalar taburcu edildi.

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