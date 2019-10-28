Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 29 Ekim kutlaması

Hastane Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri ve hastanede tedavisi devam eden okul çağındaki çocukların katıldığı etkinlik Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirildi. kutlamanın yapıldığı salon balon, bayrak ve çeşitli malzemelerle süsledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, Türk ulusunun karakterine ve bilgisine en uygun yönetim şekli olan Cumhuriyetimizin 96. yıldönümünü kutladı. Başhekim Bildirici, ülkemizin geçmiş olduğu şu zor günlerde Cumhuriyetimize ve değerlerimize daha sıkı sarılmanın önemine değinerek, programa katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Animasyon gösterileri ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında sahneye çıkan öğrenciler, Cumhuriyet ve Atatürk konulu şiir okuma ve sergiledikleri dans gösterileri ile büyük alkış topladılar. Program minik öğrencilerin asker selamı durmasıyla son buldu.