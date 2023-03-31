Eskişehir Şehir Hastanesinde ilk yüz felci ameliyatı gerçekleştirildi

30 yaşında erkek hasta 4 yıl önce soğuğa maruz kalması sonucu gelişen yüz felci nedeniyle çeşitli merkezlerden tedavi almış. Ancak yüzünün sol yarısındaki felçliğin devam etmesi üzerine Eskişehir Şehir Hastanemiz Beyin ve Sinir Cerrahi kliniğine başvurdu. Beyin Cerrahi Op.Dr. Mehmet Beşir Sürme tarafından yapılan tetkik ve muayenelerde hastanın evre 3 fasial paralizisi olduğu tespit edildi ve ameliyat önerildi. Hastaya nöromonitörizasyon eşliğinde dile giden sinirin dalı ile yüze giden sinir arasında (hipoglosso fasial) uç-yan anastomoz yapıldı. Üç saat süren ameliyat komplikasyonsuz tamamlandı. Ameliyat sonrası birinci gün mobilize olan hasta üçüncü gününde taburcu edildi. Hastanın erken dönemde göz kuruluğunda azalma ve tat duyusunda artma olduğu öğrenildi. Bu teknikle kısmi yüz felci olan hastalarda herhangi bir fonksiyon kaybı olmaksızın düzelme sağlandığı belirtilirken, ayrıca bu ameliyatın Eskişehir Şehir Hastanesinde ilk kez gerçekleştirildiği ifade edildi.