Eskişehir Şehir Hastanesi'nde şehit yakınları ve gaziler için “Destek Masası” oluşturuldu

Şehit ve gazi yakınlarının iş ve işlemlerini takip etmek, hastanede yardımcı olmak amacıyla kurulan masada, hastaneye müracaat eden şehit ve gazi yakınları, birimde çalışan görevliler yardımı ile sıra beklemeden tüm hizmetleri hızlı bir şekilde yapılıyor.

Eskişehir Şehir Hastanesinde hayata geçirilen “Şehit Yakını, Gazi ve Harp Malülleri İrtibat ve Destek Masası” hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, "Bu vatanın birlik ve bütünlüğü için şehadet şerbetini içen şehitlerimiz ve bu uğurda uzvunu feda eden gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Onlara vefa borcumuzu ödemek mümkün değil, ne yapsak ödeyemeyiz. Bu nedenle onlara hizmet etmek hem görevimiz hem de bizim için şereftir. Çünkü, biz burada hizmetlerimizi yapıyorsak, bu vatan için gözlerini kırpmadan canını fedan eden kıymetli şehitlerimiz ve vatan için yaralanıp gazi olan değerli gazilerimiz sayesindedir. Bu yüzdendir ki Onlara duyduğumuz minneti, şehitlerimizin bize emaneti olan ailelerine ve gazilerimize sahip çıkarak, onlara gerekli ilgiyi ve saygıyı gösterip yalnız olmadıklarını hissettirmek görevimizdir ” diye konuştu.

Müdür Bilge, şehit yakını ve gazilerin hastaneye girişlerinden itibaren sıra bekletmeden tüm işlemlerinde kolaylık sağlandığını, poliklinik hizmeti, görüntüleme ya da laboratuvar işlemleri sırasında talep ettikleri takdirde kendilerine refakatçi de görevlendirildiğini belirtti. Şehit yakını ve gaziler hastaneden ayrılıncaya kadar diledikleri tüm desteklerin sağlandığını anlatan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge şöyle devam etti,

"Bu hizmetimize gelen olumlu tepkiler ne kadar doğru bir iş yaptığımızı da bize göstermiş oldu. Onların ayrıcalıklı hizmetimizden faydalanırken gözlerindeki memnuniyeti görmek bizi gururlandırıyor. Hastanemizden ayrılırken de memnuniyetlerini dile getiren şehit yakını ve gazilerimiz bu ayrıcalığı fazlasıyla hak ediyorlar. Çünkü onların varlığı, bu ülkenin birliği, bütünlüğü, bekası, bağımsızlığı için en büyük unsurdur.”

Öte yandan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Hacı Şahin ve Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Uğur Bilge'ye yaptıkları ziyaretle Eskişehir Şehir Hastanesinde uygulamaya konulan “Şehit Yakını, Gazi ve Harp Malülleri İrtibat ve Destek Masası”için gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederek, şehir hastanesinden hizmet alan üyelerinin bu uygulamadan son derece memnun olduklarını dile getirdilir.