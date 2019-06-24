Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yeni bir hizmet daha

Dr. Uğur Bilge. Eskişehir Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ünitesinde kardiyopulmoner rehabilitasyon hizmeti verilmeye başlandığını açıkladı.

Müdür Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesinde verilmeye başlanan tedavi ile kardiyolojik ve solunumsal rahatsızlığı olan hastaların yaşam kalitelerinin artırılmasını amaçladıklarını, özellikle KOAH ve kalp damar hastalığı bulunan ve fiziki durumu rehabilitasyon almaya elverişli kişilere uygulandığına belirtti. Bilge, öncelikle hastanın Göğüs Hastalıkları veya Kardiyoloji uzmanları tarafından rehabilitasyon programına alınmasının uygun olup olmadığının değerlendirilmesinin yapıldığını, uygun görülen hastaların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı gözetiminde tedavilerine başlandığını belirtti.

Eskişehir Şehir Hastanesinde verilecek olan Kardiyopulmoner Rehabilitasyon hizmetinin bölgede tek olduğunu vurgulayan Dr. Uğur Bilge, Kardiyak rehabilitasyon kalp sağlığı ile ilgili problem yaşayanların yaşam kalitelerinin arttırılması ve günlük yaşamlarına daha kolay dönmelerini sağlamak için tıbbi gözlem uygulanan bir program olduğunu söyledi.

Son olarak Müdür Doç.Dr.Uğur Bilge Kardiyopulmoner Rehabilitasyon hizmetinden, koroner arter cerrahisi ve stent işlemi yapılanların, KOAH tanılı hastalar ve stabil halde olan kardiyak ve pulmoner hastalıkları bulunanların rehabilitasyon adayı olduğunu ve bu hizmetten yararlanabileceklerine değindi.