Eskişehir Şehir Hastanesi'nin 6 aylık hizmet değerlendirmesi

Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesinin hizmet vermeye başladığı 27 Ekim 2018-30 Nisan 2019 tarihleri arasındaki 6 aylık hizmet sürecini rakamlarla açıkladı.

Ülkemizde hizmet vermeye başlayan şehir hastaneleri içerisinde verimlilikte Eskişehir Şehir Hastanesi'nin ikinci sırada yer aldığına değinen Dr. Uğur Bilge; bin 81 yatak kapasiteli hastanenin tüm birimleriyle en iyi sağlık hizmetini aynı nitelikte sunma hedefiyle şifa dağıttığını belirtti. Dr. Bilge, ilk 6 aylık süreçte hastaneye 1 milyonun üzerinde hasta müracaatı olduğunu anlatarak, 29 bin 436 hastanın yatarak tedavi gördüğünü, 20 bin üzerinde ameliyat ve girişim yapıldığını, hastanenin yatak doluluk oranının ise yüksek seviyede olduğunu belirtti.

Bu süre içinde Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki doğum sayısının 2 bin 764, yatan hasta sayısının 29 bin 436, toplam ameliyat sayısının 14 bin 379 olarak gerçekleştiğini söyleyen Dr. Uğur Bilge, "Eskişehir Şehir Hastanesi bölgemizde tedavi merkezi konumundadır. Yüksek standart ve konfora sahip 402 tek kişilik, 191 çift kişilik odalarda halkımıza, sağlık hizmetinde sürekli gelişimi ve mükemmelliği yakalayarak en iyi hizmeti veriyoruz" dedi.