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Eskişehir Şeker Fabrikası'ndan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel ve Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Feridun Çoban, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulundular.

Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel ve Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Feridun Çoban, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundular.


Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel ve Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Feridun Çoban'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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