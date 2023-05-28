Eskişehir Seyitgazi ilçesi sele teslim oldu

Meteorolojinin de saatler önce uyarısını yaptığı yağış, Seyitgazi ilçesinin Bardakçı, Cevizli ve Kırka çevresinde çok etkili oldu. Mahalle içlerinde ve tarlalarda birçok alanı su bastı. Bazı mahalle yolları trafiğe kapandı. Birçok ekili alanda maddi hasar meydana gelirken vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçede vatandaşlar kendi imkânlarıyla birçok noktada önlem almaya çalışırken, tarlalar ve yollar göle döndü,