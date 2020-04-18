Eskişehir sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

Eskişehir'de, dün gece itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyması cadde ve sokakları boş bıraktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Eskişehirliler uydu. Öğrenci şehri ve insan yoğunluğuyla bilinen kentte cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, şehrin alışılagelmişin dışındaki hali drone ile havadan görüntülendi. Kentin öğrenci nüfusunun yoğun olduğu yer olan Bağlar bölgesi, drone ile havadan görüntülenirken, kısıtlama kapsamı dışında tutulan vatandaşların işlerine gitmek için sokağa çıktığı da görüldü.