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Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir’de duvarlara yapılan ’grafitiler’ ile sokaklar daha da güzelleşiyor.

Eskişehir'de duvarlara yapılan 'grafitiler' ile sokaklar daha da güzelleşiyor.


İlk çağlardan beri durumu resmetme, tanımlama ya da dikkat çekme yöntemi olarak kullanılan duvar yazıları Eskişehir sokaklarını da süslüyor. Sprey boya ile uzun uğraşlar sonucunda çizlen grafitiler, görenlerin de ilgisini çekiyor. Resimler, yazılar ile uzun uğraşlar sonucu farklılık katılan sokaklarda ortaya konan sanat eserleri, vatandaşlar tarafından da hayranlıkla seyrediliyor.

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