Eskişehir sokakları Türk bayrakları ve flamalarıyla Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya başladı

Eskişehir sokak ve caddelerine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Günü öncesi Türk bayrakları ve flamalar asılmaya başlandı. Resmi kurumlar başta olmak üzere alışveriş merkezleri, iş yerleri, kapalı otoparklar ve balkonlara açılan devasa büyüklükteki bayraklar hem görenlerin ilgisini çekiyor hem de çevrede estetik bir manzaranın oluşumunna sebep oluyor. Balkonlara ve apartman camlarına yapıştırılan kırmızı beyaz bayraklar ve Atatürk postelleri ise kent genelinde bir birliktelik duygusu meydana getirmeye devam ediyor.