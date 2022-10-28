İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eskişehir sokakları Türk bayrakları ve flamalarıyla Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Günü öncesi Eskişehir sokakları, devasa ebatlardaki Türk bayrakları ve flamalar ile kutlamalara önceden başladı.


Eskişehir sokak ve caddelerine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Günü öncesi Türk bayrakları ve flamalar asılmaya başlandı. Resmi kurumlar başta olmak üzere alışveriş merkezleri, iş yerleri, kapalı otoparklar ve balkonlara açılan devasa büyüklükteki bayraklar hem görenlerin ilgisini çekiyor hem de çevrede estetik bir manzaranın oluşumunna sebep oluyor. Balkonlara ve apartman camlarına yapıştırılan kırmızı beyaz bayraklar ve Atatürk postelleri ise kent genelinde bir birliktelik duygusu meydana getirmeye devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.