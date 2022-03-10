Eskişehir Sui Generis Tiyatro Antalya seyircisi ile buluştu

Eskişehir Sui Generis Tiyatro ekibi, ‘Dönemeç' oyunu ile Antalya seyircisi ile buluştu.

Eskişehir Sui Generis Tiyatro; 12'nci yılında Türkiye'nin farklı illerinde oyunlarını sergilemeye devam ediyor. Antalya Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Barosu organizasyonu ile gerçekleşen ve yakın zamanda kaybettiğimiz, tiyatroya hayatını adamış bir insan Av. Soner Ustaoğlu ismini taşıdığı tiyatro günlerine, Sui Generis Tiyatro, ‘Dönemeç' oyunu ile davet edildi. ‘Dönemeç' oyunu ile; Antalya Seyircisi ile buluşan tiyatro ekibi seyirciden tam not aldı. Tiyatro Oyununun yönetmenliğini; Eskişehir Şehir Tiyatrolarının başarılı sanatçısı Hakkı Kuş üstlendi. Oyunda ışık tasarımı; Kutan Gökkaya, müzik tasarım ise Eren Coşan tarafından gerçekleştirildi.

12 Yıldır aralıksız tiyatro faaliyetlerini sürdüren Eskişehir Sui Generis Tiyatro; her yerde olduklarını ve olacaklarını ısrarla vurguluyor. Tiyatronun yaşanabilir bir dünya için gerekli olduğunu ve adaletin ancak sanatla sağlanabileceğini savunan Eskişehir Sui Generis Tiyatro; gönüllülük esasına dayanan çalışmalarıyla, sezon içerisinde dikkat çekmeye devam edecek. Böylesine önemli bir projede; davet edildikleri için gururlu olduklarını belirten tiyatro ekibinden Av. Hüseyin Akçar, ‘'Tiyatroya gönül vermiş ve Baroculuk faaliyetleri içerisinde dikkatleri üzerine toplayan Av. Soner Ustaoğlu'nu saygıyla anıyoruz'' dedi.

Antalya Muratpaşa Belediyesi Kültür Müdürü ve Antalya Barosu Genel Sekreteri; Eskişehir Sui Generis Tiyatro oyunun sonrasında tiyatro ekibine teşekkürlerini sundu ve Av. Hüseyin Akçar'a grup adına plaket takdim etti.