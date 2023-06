Eskişehir ‘Sui Generis Tiyatro' Antalya seyircisi ile buluştu.

Eskişehir ekibi, 14. yılında Türkiye'nin farklı illerinde oyunlarını sergilemeye devam ediyor ve yoğun ilgi görüyor. Antalya Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Barosu organizasyonu ile gerçekleşen ve yakın zamanda kaybettiğimiz, tiyatroya hayatını adamış bir insan Av. Soner Ustaoğlu ismini taşıdığı tiyatro günlerine, Eskişehir ‘Sui Generis Tiyatro', ‘Kargalar' oyunu ile davet edildi. ‘Kargalar' oyunu ile Antalya seyircisi ile buluşan Eskişehir ‘Sui Generis Tiyatro' topluluğu seyirciden tam not aldı. Oyunun yönetmenliğini başarılı oyuncu Kutan Gökkaya üstleniyor. Oyunda: Hüseyin Akçar, Büşra Karadan, Merve Öztuna, Tuna Can Ünver, Mert Efe Dursun ve Alperen Karakuş rol alıyor. 14 Yıldır aralıksız faaliyet sürdüren Eskişehir ‘Sui Generis Tiyatro', her yerde olduklarını ve olacaklarını ısrarla vurguluyor. Tiyatronun yaşanabilir bir dünya için gerekli olduğunu ve adaletin ancak sanatla sağlanabileceğini savunan Eskişehir ‘Sui Generis Tiyatro', gönüllülük esasına dayanan çalışmalarıyla sezon içerisinde dikkat çekmeye devam ediyor.

Böylesine önemli bir projede davet edildikleri için gururlu olduklarını belirten Hüseyin Akçar, ‘'Tiyatroya gönül vermiş ve baroculuk faaliyetleri içerisinde dikkatleri üzerine toplayan Av. Soner Ustaoğlu'nu saygıyla anıyoruz'' dedi.

Antalya Muratpaşa Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Barosu Saymanı, oyun sonrasında Av. Hüseyin Akçar'a grup adına plaket takdim etti.