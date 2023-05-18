Eskişehir ‘Sui Generis Tiyatro' Özbekistan yolcusu

Eskişehir ‘Sui Generis Tiyatro' ekibi; özel olarak hazırlanan ve prodüksiyon oyun olma özelliği taşıyan ve yönetmenliğini Hakkı Kuş'un üstlendiği ‘Dönemeç' adlı tiyatro oyunu ile, ‘Özbekistan Kültür ve Turizm Bakanlığı' tarafından düzenlenen Tiyatro Festivali'nin özel davetlisi olarak Özbekistan'a gidiyor

Eskişehir ‘Sui Generis Tiyatro'nun repertuvar oyunu olan ‘Dönemeç' tiyatro oyunu; 23 Mayıs 2023 Salı günü Özbekistan'ın Başkenti Taşkent'te düzenlenecek festivalde izleyicilere sahnelenecek. Festivaldeki tek Türk ekip olan ‘Sui Generis Tiyatro', bütün hazırlıklarını tamamladı.12 Yıldır çeşitli alanlarda faaliyetlerini sürdüren ‘Sui Generis Tiyatro', her yerde olduklarını ve olacaklarını ısrarla vurguluyor. Tiyatronun yaşanabilir bir dünya için gerekli olduğunu ve adaletin ancak sanatla sağlanabileceğini savunan ‘Sui Generis Tiyatro; gönüllülük esasına dayanan çalışmalarıyla, ülke içerisinde gerçekleştirdikleri projelerini, şimdi de yurt dışında gösterecek olmanın gururunu yaşıyor.

‘Sui Generis Tiyatro' grubun kurucusu ve oyuncusu Av. Hüseyin Akçar, ‘'Böylesine özel bir davetin öncelikle Kültür ve Sanatın başkenti olma özelliği taşıyan Eskişehir'imize çok yakıştı. Bunun gururu ile; Özbekistan'da Türkiye'yi başarıyla temsil edeceğiz. Oyunlar sergilemenin bir göstergesi olarak yurt dışından özel teklif almak, ‘Sui Generis Tiyatro'nun kendi gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Başarının arkasında; titiz ve disiplinli bir ekibimiz bulunmaktadır. Büyük bir heyecanla oyunlarını; Özbek yurttaşlarla buluşturmayı bekleyen ekibimiz, 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü Eskişehir'den Özbekistan'a yola çıkacak'' dedi.