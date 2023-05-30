Eskişehir ‘Sui Generis’ Tiyatro, Özbekistan’dan Eskişehir’e ilgi ile döndü.
Eskişehir ‘Sui Generis' Tiyatro, Özbekistan'dan Eskişehir'e ilgi ile döndü. Özbekistan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Avrasya Tiyatro Festivali'ne özel davet edilen ‘Sui Generis' Tiyatro; gerçekleştirdiği tiyatro oyunuyla, Özbekistan seyircisinden tam not aldı.
Yaklaşık 5 gün süren ve Azerbaycan, Türkmenistan, Belarus, Kazakistan gibi ülkelerin katılım sağladığı ‘Avrasya Tiyatro Festival'inde; Türkiye'yi ‘Sui Generis' Tiyatro, ‘Dönemeç' adlı tiyatro oyunuyla temsil etti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt; ‘Avrasya Tiyatro Festivali'ne özel davetli olarak katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt; Avrasya Tiyatro Festival'inde, ‘Sui Generis' Tiyatro'yu, gösterdiği başarılı performansından dolayı kutladı ve tebrik etti.
Özbekistan Uluslararası Tiyatrolar Birliği Başkanı Aybek Veysaloglu ve Özbekistan Tiyatrolar Birliği Başkanı Bahrom Usmanov; ‘Avrasya Tiyatro Festivali'ne gösterilen başarıdan dolayı, ekibe ödüllerini sahnede takdim etti. Grup koordinatörü ve oyuncu Eskişehirli Av. Hüseyin Akçar, ‘'Bu festival; iki ülke arasında kardeşlik bağlarını da güçlendirdi. Ülkemizi; gururla temsil etmenin verdiği heyecanla, bütün festival ekibine teşekkür ederim'' dedi.
Akçar; Program sonunda, Birlik başkanlarına ve bakanlık temsilcilerine, Eskişehir hediyelerini düzenlenen törenle takdim etti.