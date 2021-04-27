Eskişehir Sui Generis Tiyatro'dan ‘Uluslararası Festival' damgası

Eskişehir Sui Generis Tiyatro'nun ‘12 Öfkeli' oyunu, Uluslararası Tiyatro Festivali'ne katıldı.

Eskişehir ‘Sui Generis' Tiyatro; 10'ncu yılına özel olarak hazırlamış olduğu prodüksiyon oyun olma özelliği taşıyan ve yönetmenliğini Hakkı Kuş'un üstlendiği ‘12 Öfkeli' tiyatro oyunu ile Uluslararası Kısa Performanslar Tiyatro Festivali'ne davet edildi. Festival; Maltepe ve Sarıyer Belediyeleri tiyatroları tarafından düzenleniyor. Festival'de birden fazla ülkeden katılan oyunda mevcut Festivalin kapanış gecesine damga vuran ‘12 Öfkeli' oyununun bir bölümü İstanbul/ Sarıyer ve İstanbul/ Maltepe Belediyeleri youtube hesabından yayınlandı.

Adaletin ve önyargının önemini konu olan kült bir filmin tiyatro uyarlaması olan ‘12 Öfkeli' farklı rejisi ve sahne tasarımı ile Türkiye'den tam not aldı. İyi bir izlenme oranına ulaşan oyun, ceza yargılamasının şüphe temelli bir yapısının olduğunu bizlere hatırlatıyor.

Oyunlarına gösterilen bu ilgiden mutlu ve gururlu olduklarını belirten grup koordinatörü Av. Hüseyin Akçar, ‘'Gönüllülük esasına dayanan Sui Generis Tiyatro; Eskişehir'in tiyatrosudur ve herkes tarafından sahiplenilmektedir. Ayrıca takdir edilecek bir durumdur'' dedi.