Eskişehir ‘Sui Generis Tiyatro'nun ‘Dönemeç' oyunu ile sezonu açtı

Eskişehir ‘Sui Generis Tiyatro'nun ‘Dönemeç' adlı tiyatro oyunu ile sezonu açtı.

Eskişehir ‘Sui Generis Tiyatro'; özel olarak hazırlanan, prodüksiyon oyun olma özelliği taşıyan ve yönetmenliğini Hakkı Kuş'un üstlendiği ‘Dönemeç' adlı tiyatro oyunu ile sezonunu açtı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Salon 2016 sahnesinde, seyirciyle buluşan ‘Dönemeç' adlı tiyatro oyuna ilgi büyüktü. Salon'un koltukları haricinde, merdivenlerde oturan seyirciler dikkatten kaçmadı. Oyun sonrasında seyircilerle fotoğraf çektiren oyuncular, seyirciden tam not aldı. Oyunun yönetmenliğini; Eskişehir Şehir Tiyatrolarının başarılı sanatçısı Hakkı Kuş üstlendi. Oyunda; ışık tasarımı Kutan Gökkaya, müzik tasarımını ise Eren Coşan tarafından gerçekleştirildi.

Grup koordinatörü Hüseyin Akçar, ‘Dönemeç' adlı tiyatro oyunun konusu: ‘'İnsanlardan uzak, tekinsizlik hissi bir yer. Buranın sahibi iki kardeş. Avangard tarzda yazılan, Anton ile Rudolf adlı iki kardeşin, bir dönemeçte kaza yapan insanların hayatları üzerinden para kazanmalarını anlatan oyun, çarpıcı dünyaları yan yana getiriyor. Dönemeçteki kazaları araştırmak için; oraya giden müsteşar da aynı yerde kaza geçirir ve aykırı dünyanın kahramanları sahneye çıkar'' dedi.

12 Yıldır faaliyet sürdüren Eskişehir ‘Sui Generis Tiyatro'; her yerde olduklarını ve olacaklarını ısrarla vurguluyor. Tiyatronun yaşanabilir bir dünya için gerekli olduğunu ve adaletin ancak sanatla sağlanabileceğini savunan ‘Sui Generis Tiyatro'; gönüllülük esasına dayanan çalışmalarıyla, sezon içerisinde dikkat çekmeye devam edecek. Seyircilerin ilgisinden ve karşılamalarından memnun olduğunu belirten grup koordinatörü Hüseyin Akçar, ‘'Yeni oyunlarımız olan ‘Kargalar' adlı tiyatro oyunun hazırlıklarına devam etmekteyiz. 14 Kasım'da prömiyer yapacağımızı seyirciyle paylaştık'' dedi.