Eskişehir tanıtım programı açıklandı

Eskişehir Tanıtım Grubu (ETG) ile Dünya Eskişehirliler Derneği'nin (DESDE) 2020-2021 yılı taslak programı kamuoyu ile paylaşıldı.

Tarihi Kum Kahvecisi'nde düzenlenen programa, ETG Koordinatörü ve DESDE Genel Sekreteri Oral Büyüksarı, ETG Sağlık Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Fehmi Töre, Görsem Görme Engelliler Derneği Proje Koordinatörü ve Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı Başkan Yardımcısı Halime Korkut katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Oral Büyüksarı, "Eskişehir her alanda alt yapısı sağlam olan bir kent. Eskişehir değerlerini tanıtmak ve değerlerini artırmak birinci önceliğimiz. Kentimizin marka değerini artırmaya çalışıyoruz. Eksiklerin tamamlanması için katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sinerjisi yüksek olan bir şehir çok daha iyi yerlere gelecektir" dedi.

Taslak program hakkında bilgi veren Büyüksarı, Eskişehir ve değerlerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı, şehrin ekonomik, sosyal, kültürel alanlarında kalkınması için projeler üretilmesi gibi konularda çalışma yapan Eskişehir Tanıtım Grubu (ETG) ve yeni oluşum Dünya Eskişehirliler Derneği (DESDE) 2020-2021 yılı için taslak programını şöyle açıkladı;

Taslak program

Ocak : Osmanlı Kuruluşu 27. Ocak, Şubat: ETG ödülleri, Mart: Nevruz ve Hz Ali Doğumu, Nisan: İftar Programı, Mayıs: 5 Kıtada Yunus ; Dünya Dillerinde Yunus, Haziran: 2.6 Dünya Eskişehirliler Günü, Temmuz: Havacılık Şöleni, Ağustos: Lületaşı ve Gümüş Festivali, Eylül: Eskişehir'in Kurtuluşu, Ekim: İstanbul İlk Belediye Başkanı Hızır Reis ve dedesi Nasreddin Hoca anma, Kasım: Geleceğin Eskişehir'i, Eskişehir'in Geleceği, Aralık: ESO ile Türkiye ve dünya çapı alış veriş portalı, EZO; endemik bitki ve kırsal kalkınma amaçlı modern köyler, ETO ; ETG ödülleri, OGÜ : Türk Dünyası ve Eskişehir'in Geleceği Arama konferansı."

Sağlık Turizmi nasıl geliştirilebilir

ETG Sağlık Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Fehmi Töre ise, Sağlık Turizminin nasıl geliştirilmesi gerektiği hakkında bilgiler verdi. Töre; "Yurt dışından gelecek hastaları tedavi için alt yapı hazırlamalıyız. Eskişehir'in sağlık turizmi için gerekli alt yapısı var. Avrupa ve Amerika'ya göre Türkiye'de sağlık ekonomik olarak daha uygun. Avrupa ve Amerika'ya göre 10'da biri maliyetle tedavi imkânı sunulabiliyor. İyi uzmanlara sahibiz. Eskişehir için sağlık turizmi açısından en büyük handikap hava ulaşımının etkin çalışmayışıdır. Bu sisteme havaalanını katmalıyız. Doğrudan uçuşlara Eskişehir havaalanı açılmalı" dedi.

Görsem Görme Engelliler Derneği Proje Koordinatörü ve Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı Başkan Yardımcısı Halime Korkut da birlikte yürütülecek projeler hakkında bilgi verdi.