Eskişehir Tarım Fuarına hazırlanıyor

Eskişehir'de 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan "Eskişehir 2'inci Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı"nın hazırlık çalışmaları başladı.

Yapılacak fuar öncesinde katılımcılarla ile Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kampüsünde toplantı düzenlendi. Toplantıda katılımcılar karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, fuar planlamaları hakkındaki bilgi alışverişinde bulundu.

Eskişehir Tarım Fuarı özellikle Korona virüs sürecinde tarım ve hayvancılığa olan merakı gidermeye yardımcı olacak. Bu fuarla, tarım ve hayvancılık sektörünün modernizasyonu için ihtiyaç duyulan tarımsal mekanizasyonun, hayvancılık ve sulama teknolojilerindeki yeniliklerin, makine ve malzemelerin, zirai gübre çeşitlerinin, ekolojik tarım tekniklerinin, tohum, fide, fidan ve bahçecilik ile ilgili teknolojilerin tanıtımı yapılacak. Aynı zamanda fuar alanında İl Müdürlüğüne ait stantta bakanlığın çiftçilere hibe desteklemeleri ve yapılması planlanan projelerle ilgili bilgilendirmede yapılacak.

Pandemiye karşı alınması gereken tüm tedbirlere uyularak hazırlanacak fuar alanına ziyaretçiler maske-mesafe-temizlik kuralları çerçevesinde HES kodu sorgulaması ile kabul edilecek. Fuar, 1-2-3-4 Eylül 2021 tarihleri arasında 10.00-19.00, 5 Eylül 2021 tarihinde ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.