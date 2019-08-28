Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde kayıt heyecanı

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tüm kontenjanlarında yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Eskişehir Teknik Üniversitesinde kayıt heyecanı yeni öğrencilerle birlikte yaşadı. Eskişehir Teknik Üniversitesi yeni öğrencilere kayıt işlemleri ve öğrencilik yaşamıyla ilgili pek çok konuda destek sunabilmek üzere çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Yeni öğrencilere ve ailelerine rehberlik

Eskişehir Teknik Üniversitesi yeni öğrencilerin kayıt, burs ve barınma gibi konularda danışmanlık ve hizmet alabilmesi için bir dizi uygulamayı hayata geçirdi. Bu sayede öğrenciler ve aileleri Eskişehir'e adım attıkları andan kayıtlarını tamamlayana kadar her aşamada destek ve danışmanlık hizmeti aldı. Kayıtlar için Eskişehir'e gelen yeni öğrencileri karşılamak amacıyla şehrin ana giriş noktaları olan otobüs terminali ve tren garında Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından karşılama stantları kuruldu. Bu stantlarda Türkiye'nin dört bir yanından ESTÜ'lü olmak için gelen öğrenciler, Eskişehir Teknik Üniversitesi akademik ve idari personeli tarafından tüm gün boyunca bilgilendirildi. Bu stantlarda üniversite görevlileri tarafından kayıt süreçleri, Eskişehir'de yaşam, ulaşım ve burs gibi önemli konularda öğrenciler ve ailelerine danışmanlık hizmeti verildi. Her gün ortalama yüz yeni öğrencinin hizmet aldığı bu noktalarda, öğrenciler ve ailelerine çeşitli hediyeler ve ikramlar sunuldu. Yeni öğrenciler için aynı zamanda toplu taşıma olanakları hakkında infografikler hazırlayan Eskişehir Teknik Üniversitesi, öğrencilere ulaşım konusunda da bilgilendirme sağladı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi konu ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden de bir dizi çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda öğrencilere sosyal medya üzerinden online danışmanlık hizmeti verildi. Öğrencilerin kayıt ve Eskişehir'de yaşam gibi konularda yönelttikleri sorular anlık olarak cevaplandı. 19-23 Ağustos tarihleri arasında 1462 lisans, 1034 ön lisans olmak üzere toplam 2496 öğrenci kayıt yaparak Eskişehir Teknik Üniversiteli oldu. Öğrenciler 23 Eylül'de eğitimlerine başlayacak.