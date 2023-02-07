İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir tekrar beyaz örtüyle kaplandı

Eskişehir’de gece etkili olan kar yağışıyla birlikte, şehir merkezi tekrar beyaza büründü.

Eskişehir'de gece etkili olan kar yağışıyla birlikte, şehir merkezi tekrar beyaza büründü.


Eskişehir'de gece başlayan hafif kar yağışıyla sokak ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı, şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sabah işe gitmek için evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar güçlük yaşadı. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki, esnaf da iş yerlerinin önünü kar örtüsünden temizlemek için uğraş verdi. Bazı cadde ve ara sokaklarda buzlanma oluştu. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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