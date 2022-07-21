Eskişehir Temel Bilimler Üniversitesi için çalışmalara başlandı

Eskişehir Sanayi Odası, özel sektör firmaları, kamu ve üniversitelerimizin ortak aklı ve ihtiyaçları doğrultusunda fizibilite çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını ifade eden Kesikbaş, Eskişehir Temel Bilimler Üniversitesi'nin Fen Bilimleri, Fizik, Kimya, Matematik ve Biyoloji alanlarında eğitim vereceğini söyledi.

“Bilim ve inovasyona ulaşmanın anahtarı kaliteli eğitim”

ESO Başkanı Kesikbaş amaçlarının, teknoloji ve bilimin baş döndürücü bir hızla geliştiği dünyada, ileri teknoloji buluşların kuluçka merkezi olacak bir üniversiteyi, bir bilim yuvasını Eskişehir'e kazandırmak olduğunu ifade etti. Geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek istediklerini söyleyen Kesikbaş, “Bilime ve inovasyona ulaşmanın anahtarının kaliteli eğitim olduğuna inanıyoruz. Teknoloji odaklı küçük girişimler, start-up firmalar, buralardan çıkıp küresel ölçekte değer kazandıran markaların başarı hikayelerini takip ediyoruz. Bunların niteliğini ve niceliğini mutlaka artırmamız gerekiyor. Ülkemizin ve Eskişehir'in yeni markalarını bilim ve teknoloji temelli alanlardan çıkarmaya odaklanmamız şart” dedi.

“İleri ve türev malzemelerle ilgili bir araştırma merkezi olacak”

Eskişehir Temel Bilimler Üniversite ve ileri zamanlarda bir enstitüye de dönüştürülmesi mümkün olabilecek İleri Malzemeler Araştırma Merkezi'nin özellikle Avrupa ve Amerika ile işbirliği için birçok potansiyele sahip olduğunu söyleyen Kesikbaş, böylesine bir bilim üssünün Eskişehir vizyonuna ve markasına çok ciddi değer katacağının altını çizdi. Fizibilite çalışmalarına başlanacak olan Temel Bilimler Üniversitesi'nin içerisinde ileri ve türev malzemelerle ilgili bir araştırma merkezini de planladıklarını söyleyen Kesikbaş, “Eskişehir'in başta bor ve toryum olmak üzere nadir toprak elementleri açısından çok zengin kaynaklara sahip. Fiber optikten uydu haberleşmesine, akıllı füzelerden yakıt hücrelerine kadar birçok alanda kullanılan; havacılık, savunma, uzay ve tıp gibi sektörlerde öne çıkan ileri ve türev malzemeler yakın gelecekte üretimin her alanına girecek. Eskişehir olarak bu zenginliğimizi öne çıkarmalı ve bize yakışan bu merkezi şehrimize mutlaka kazandırmalıyız” dedi.

ESO Başkanı Kesikbaş açıklamasında fizibilitenin yıl içerisinde tamamlanmasını ve 2023 yılında kurulum için gerekli çalışmalara başlanmasını planladıklarını da belirtti.