Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu ,'Geleneksel Halk Oyunları Şenliği' yarışmasını 3. olarak tamamladı.

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya, özel eğitim okulları, ilkokullar ve ortaokullar katılım sağladı. Eskişehir Valilik meydanında gerçekleşen yarışmaya katılan tüm okullar birbirinden güzel kıyafetler ve ülkemizin dört bir yanından oyunlarla katıldı. Öğrencilerin, velilerin ve öğrencileri çalıştıran hocalarının yanında, yarışmaya katılan okulların idarecileri de şenlik sonuna kadar heyecanlı bekleyişleri gözden kaçmadı. Yarışmaya katılan okullardan Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu yarışmayı 3. olarak tamamladı. Yarışmaya katılan okullar; gerek oyunları, gerekse takım olarak uyumlu bir gösteri sergiledikleri için seyircilerden büyük beğeni topladı.

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu Müdürü Oktay Turinay; okul idaresi ve okul öğretmenleri ile birlikte şenliği, başından sonuna kadar izleyerek öğrencilerinin yanında oldular. Okul Müdürü Oktay Turinay, ‘'Gelecek yıl bu şenliklere, daha iyi hazırlanacağız ve daha başarılı olmak için çalışacağız'' dedi