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Eskişehir Ticaret Lisesi 1982 yılı mezunları Eskişehir'de buluştular

Eskişehir Ticaret Lisesi 1982 yılı 6-B sınıfı mezunları, pandemi nedeniyle ara verdikleri geleneksel buluşmalarını Eskişehir’de gerçekleştirdiler.

Eskişehir Ticaret Lisesi 1982 yılı 6-B sınıfı mezunları, pandemi nedeniyle ara verdikleri geleneksel buluşmalarını Eskişehir'de gerçekleştirdiler.


Son olarak pandemi öncesi 2019 yılında görüşen Eskişehir Ticaret Lisesi 1982 yılı 6-B sınıfı mezunları, Eskişehir'de bir kafeteryada düzenledikleri kahvaltıda buluştular. 12'nci Geleneksel 6-B'liler buluşmasına; öğrencilik günlerinden öğretmenlerin de davet edildiği kahvaltılı toplantıya sınıf yoklaması ile başlandı. Vefat eden üç arkadaşları için dua eden mezunlar, sohbet ederek kahvaltı yaptılar. Okul günlerinin ve öğretmenlerinin yad edildiği kahvaltıya, kimi mezunların eşleri ve çocuklarıda katıldı. Keyifli zaman geçirerek hasret gideren Eskişehir Ticaret Lisesi 1982 yılı 6-B sınıfı mezunları, buluşma sonrası toplu fotoğraf çektirdiler.

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