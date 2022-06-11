Eskişehir TOKİ Şehit İkram Cirit Anadolu Lisesi'nin ‘Unutulmayan Şarkılar' konseri ilgi gördü

Eskişehir TOKİ Şehit İkram Cirit Anadolu Lisesi'nin ‘Unutulmayan Şarkılar' konseri davetliler tarafından ilgi gördü ve beğeni topladı.

Okulun öğretmen ve öğrencilerinden oluşan konser, Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Müzik öğretmenleri Eser Büyükcan İlhan, Ceren İmadoğlu ve Müjde Susurluk Aydın'ın hazırladığı koro; 1970'li yılların pop şarkılarını barkovizyon eşliğinde seslendirirdi. O yıllara ait kıyafet ve saç modelleri sahnede yerini aldı. Okul Müdürü Tarık Güven'in de bir şarkı söylediği konserde; davetliler de büyük coşku ile şarkılara eşlik etti.