Eskişehir trafiğinde ilginç görüntü

Eskişehir'de, bir sürücünün aracının üstünde bağladığı kocaman büyük bir çuvalla şehir merkezindeki yolculuğu görenleri hayrete düşürürken sürücüleri endişelendirdi

Kızılcıklı Mahmut Pehlivan caddesinden Cengiz Topel caddesine ilerleyen aracın üstüne yerleştirilmiş ve basit bir iple bağlanmış çuval trafikte olan vatandaşları hem güldürdü hem de düşmesi halinde oluşabilecek tehlikeyi düşündürdü. Hafif ticari aracın Haller Gençlik Merkezi'n yanından çekilen görüntüsü şaşkınlık oluşturdu. Cadde üzerinden geçerek yan sokağa giren araç üzerindeki çuvalda ne olabileceği merak konusu olurken, düşmesi halinde başka sürücülere yaşatabilecek zorlukları akla getirdi.