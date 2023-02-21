Eskişehir TÜGVA afetzedeler için sahada

TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği; depremin ilk gününden bu yana deprem bölgesinde yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Eskişehir'e gelen depremzedeler için de çalışmalar yürüten TÜGVA, Eskişehir'de çocukları unutmadı. 6 Şubat depremini haber alır almaz, direk sahada çalışmalara başlayan TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği Kahramanmaraş'ta başlattığı deprem çalışmalarını Eskişehir'e taşıdı. Deprem bölgesinden gelen vatandaşlar için çalışmalar yürüten TÜGVA, depremden etkilenen çocukları unutmadı. TÜGVA; Eskişehir Doğan Aslanbey'de kalan çocuklara, oyuncak dağıtarak onların mutluluğuna ortak oldu ve çocukların yüzlerini güldürmeye, yaraları birlikte sarmaya devam ediyor.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Ramazan Anıl, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Deprem haberini alır almaz gönüllü gençlerimizle beraber, Kahramanmaraş'a geçtik. Orada, Eskişehir'den gelen gençlerimizle arama kurtarma çalışmalarında birlikte olduk ve Eskişehir'den gelen yardımlarımızı depremzedelere dağıttık. Aynı zamanda Eskişehir'e gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza, barınma ve ev ihtiyaçlarına destek olmaya çalışıyoruz. Miraç kandilinde; Eskişehir'de bulunan depremden etkilenen vatandaşlarımızla bir araya geldik. Kandil programı düzenleyip, ziyaret ederek elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca deprem bölgesiyle koordineli bir şekilde çalışarak ve her hafta farklı gönüllü ekipler yollayarak onların deprem bölgesindeki ihtiyaçları istikâmetinde hareket ediyoruz. Bu hafta yolla çıkan ekip içerisinde aşçı, sağlık, bakım teknisyeni olmak üzere 12 kişilik ekip yola çıktı'' dedi.