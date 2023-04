Eskişehir TÜGVA, ‘Enderun Okulları' projesi başvurularını başlattı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği; her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Enderun Okulları' projesi başvurularını başlattı. Projeye; tıp, hukuk, mühendislik, diplomasi ve siyaset alanlarına ilgi duyan ve üniversitede bu alanların birinde eğitim almayı hedefleyen, yazmayı ve okumayı seven 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencileri katılabilecek.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Ramazan Anıl konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘'Tıp, hukuk, mühendislik, diplomasi ve siyaset alanlarında eğitim görmek isteyen öğrencilerin; üniversiteye giriş sınavı öncesi hedefledikleri bölümler hakkında mesleki rehberlik etkinliğinden yararlanıp bilgi ve birikim sahibi olabilmeleri, ilgi duydukları bölümlerin derslerini dinleyip zorluk derecesini test edebilmeleri, kazanmaları halinde ise bölümlerinin giriş derslerine aşina olabilmeleri amaç edinilmiştir. Türkiye'nin gelecekte ihtiyacı olan eğitimli insan ihtiyacının liseden itibaren yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Proje; ‘ders etabı' ve ‘teknik gezi etabı' olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Ders etabı bölümünde her okul için iki haftada bir ders olmak üzere toplam 8 ders yapılacaktır. İlk iki ders ilgili alanlarda okuyan üniversite öğrencileri ile yapılacaktır. Üçüncü ve dördüncü ders ilgili alanlarda çalışan kişiler tarafından yapılacaktır. Son dört ders ise ilgili alanlarda mesleğinde uzman kişiler tarafından yapılacaktır. Teknik gezi etabında ise TÜGVA Eskişehir Temsilciliği başvuran öğrenciler ile ilgili alanların çalışma alanlarına teknik gezi gerçekleştirecektir. Enderun Okulu projemiz; her yıl olduğu gibi bu yılda hem Türkiye geneli hem Eskişehir'den yoğun ilgi göreceğini umut ediyoruz, her sene lise öğrencilerimize gelecekteki mesleklerini seçmelerinde yardımcı olmaya devam ediyoruz. Enderun Okulu projemizle yanlış üniversite tercihlerinin de önüne geçiyoruz. Bizler her zaman dediğimiz gibi odak noktamız da bulunan gençlerin bir nebze de olsa yardımcı olabilmek için çalışmaktayız, bunun için ise Türkiye Gençlik Vakfı Eskişehir İl Temsilciliği olarak her zaman daha ileriye hedeflemekteyiz" dedi.

Anıl, ‘'Hukuk alanında, eğitim görmek isteyen öğrencilerin; üniversiteye giriş sınavı öncesi hedefledikleri bölümler hakkında mesleki rehberlik etkinliğinden yararlanıp bilgi ve birikim sahibi olabilmeleri, ilgi duydukları bölümlerin derslerini dinleyip zorluk derecesini test edebilmeleri, kazanmaları halinde ise bölümlerinin giriş derslerine aşina olabilmeleri amaç edinilmiştir. Türkiye'nin gelecekte ihtiyacı olan eğitimli insan ihtiyacının liseden itibaren yönlendirilmesi hedeflenmiştir." diye belirtti.