Eskişehir Türk Ocağı'nda “Türk Ebrusu” konferansı

Sanatçı Alparslan Babaoğlu, Eskişehir Türk Ocağı'nda “Türk Ebrusu” başlıklı bir konferans verdi.

Eskişehir Türk Ocağı Perşembe Sohbetlerinin son konuğu, Türk ebrû târihinin son dönem ustası merhum Mustafa Düzgünman'ın talebelerinden olan ve ustalarından gördüğü Türk ebrû geleneğine bağlılığıyla bilinen Alparslan Babaoğlu oldu. Babaoğlu, “Türk Ebrusu” başlıklı konuşmasında ebrûnun ne olduğu, târihi, kendisinin sanat hakkındaki düşünceleri ve ebrû geleneğimiz konularındaki görüşlerini paylaştı. Babaoğlu özetle şunları söyledi:

“Su üzerinde nakış olarak da târif edilen ebrû, cezbedici renkleri ve icrâsı esnâsında boyaların sıvı üzerindeki hareketleriyle yapanı ve izleyenleri mest eden önemli bir Türk sanatıdır. Menşei bilinmemekle birlikte bu tekniği sanata dönüştüren, Avrupa'ya öğreten ve yüzyıllar boyunca en güzel örneklerini vererek bu sanata en fazla hizmet eden millet olması nedeniyle Batı'da Türklere ait bir sanat olarak tanımlanan ve kabûl edilen ebrû, günümüzde icrâcılarının sayısı ve bilinirlik açılarından altın devrini yaşamakla birlikte, aslında bir kâğıt bezeme sanatı olmasına rağmen ticârî kaygılarla ve şuuruzca yapılan uygulamalar netîcesinde taşıdığı Türk kimliğini kaybetme noktasına gelmiş bulunmaktadır.”

Eskişehir Türk Ocağı'nın Odunpazarı'ndaki tarihi Sivrioğlu Konağı'nda Türk sanatının en güzel örneklerini tanıma fırsatı bulan konukların soruları ve Şube Başkanı Prof.Dr. Nedim Ünal'ın şükran beratı takdimi ile program sona erdi.