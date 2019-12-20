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Eskişehir Türk Ocağı'nda Türkistan pilavı etkinliği

Eskişehir Türk Ocağı’nda, kurumun gençlik kolları tarafından ‘Türkistan Pilavı Günü’ etkinliği düzenlendi.

Eskişehir Türk Ocağı'nda, kurumun gençlik kolları tarafından ‘Türkistan Pilavı Günü' etkinliği düzenlendi.


Etkinliğe üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte misafirlere Türkistan pilavı ikram edildi. Burada bir konuşma yapan Eskişehir Türk Ocağı Gençlik Kolları Başkanı Alparslan Aygan, "Türk milleti yüzyıllar boyunca insanlığın barış ve esenlik içinde yaşadığı bir dünya kurmak için çalışıyor. Bizde gençler olarak, yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek imanlı, azimli ve donanımlı gençler olmak için çalışıyoruz" dedi.

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