Eskişehir Ülkü Ocaklarından "Fetih" tiyatrosu

Eskişehir Ülkü Ocakları, Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonda "Her Bizans'a Bir Fatih" adlı bir tiyatro oyunu sergiledi.

Yoğun katılımla gerçekleşen program, izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Ülkü Ocakları olarak; sanata her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirten Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Yumrukaya, "Bizler ülkücü Türk gençliği olarak, milletimizi medeniyetlerin zirvesine taşımaya çalışıyoruz. Türk Milleti, kökeni beş bin yıllardan fazla bir geçmişe sahip olan, ilimde, kültürde, en önemli eserleri tarihte sunmuş olan kutlu bir millettir. Bizler de bu büyük ve muazzam tarihimizi gelecek nesillere aktarmak ve yaşatmak adına böyle bir program düzenledik. Gösteride çağ açıp çağ kapayan İstanbul'un Fethi'ni gerçekleştiren şanlı hükümdar Fatih'i işledik. Bizler ülkücü Türk gençliği olarak; medeniyetlerin zirvesine çıkmanın, bilimden, kültürden, sanattan geçtiğinin bilincindeyiz. Türk gençliğini spora davet ederek zararlı maddelerden uzak tutmaya çalıştığımız gibi, edebi yarışmalar düzenleyip milletimize önemli bireyler kazandırmaya çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' anlayışıyla hareket ediyor, bu gösterimizde olduğu gibi, gençlerimizi tiyatrolarla buluşturuyoruz. Var olsun büyük Türk Milleti, var olsun Ülkü Ocakları" şeklinde konuştu.