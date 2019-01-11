Eskişehir uluslararası muay thai- kick boks turnuvasına hazırlanıyor

Eskişehir'de düzenlenecek uluslararası muay thai-kick boks organizasyonu için geri sayım başladı.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kente gelen sporcuların yarışacağı dövüş turnuvası, 16 Şubat'ta Porsuk Spor Salonu'nda yapılacak. Eskişehir'de ilk defa düzenlenecek organizasyonda, Atakan Arslan, Janu Da Cruz ve Erkan Varol gibi büyük dövüşçüler yer alacak. Eskişehir'den biri kadın biri erkek iki sporcunun katılacağı turnuvayla, uzun soluklu olacak bir organizasyonun da ilk adımının atılması hedefleniyor.

“Bizim derdimiz Eskişehir'i tanıtmak”

Eskişehir'de ilk defa böyle bir organizasyonun yapıldığını söyleyen ve 36 senedir dövüş sanatları ile ilgilenen antrenör Yüksel Çotuk, özel ve kamu kuruluşlarından da destek beklediğini söyledi. Eskişehir'i tanıtmayı da hedeflediklerini söyleyen Çotuk, “Yaptığımız etkinlik uluslararası muay thai - kick boks organizasyonu. Profesyonel sporcuların gelip burada yarışacağı bir yarışma. Bu yarışmaya da pek çok ünlü dövüşçü geliyor. Bizim amacımız burada Eskişehir'in sporunu tanıtmak. Eskişehir'den kaliteli sporcuların çıkacağını göstermek. Eskişehir'deki özel ve kamu kuruluşlarından bu konuda yardımcı olmalarını bekliyoruz. Bundan sonra bu tarz organizasyonları Eskişehir'in güzel bir şekilde yapabileceğini ispat etmektir. Bizim derdimiz Eskişehir'i tanıtmak. Çok fazla güzellikleri var. Öğrenci şehri, aynı zamanda lületaşı gibi, sıcak sular gibi bir çok şeyimiz var. Bunları da tanıtmak amaçlı bu organizasyona yükleyeceğiz hepsini” dedi.

Ayrıca Janu da Cruz ile Atakan Arslan arasında gerçekleşecek olan müsabaka kemer maçı olacak.