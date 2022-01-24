Eskişehir vaka artış oranında nihayet ilk 10'dan çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Eskişehir, vaka yoğunluğu en çok artan 10 il arasından nihayet çıktı.

Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Eskişehir, yüz binde 533,62 oranla en hızlı koronavirüs vaka artışı yaşanan iller listesinde 3. sırada yer alırken, haftalık vaka sayısı yüz binde 1359,54 kişiyle ülkenin en yüksek oranlı ili olmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün açıkladığı verilere göre ise Eskişehir, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer almazken, yüz bindeki vaka sayısı 1427,50 kişi ile İstanbul'dan sonra ülkede yüz binde en çok vaka sayısına sahip ikinci il oldu.

Bu açıklamaya göre son birkaç haftadır vaka artış oranı açısından ilk 10 il arasında olan Eskişehir, bu gruptan çıkmış oldu.