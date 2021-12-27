Eskişehir vaka artış tablosunda yine ilk 10 arasında

Eskişehir, Türkiye genelinde bir haftada en fazla vaka artışı yaşanan iller arasında 4, en yüksek aşılama oranına sahip iller arasında ise 7'nci sırada yer alıyor.

Eskişehir son 4 haftadır vaka artış tablosunda ilk 10 arasında bulunmaktan kurtulamadı. İlk olarak 20-26 Kasım tarihleri arasındaki listeye 7. sıradan giren Eskişehir, aşılamada da uzun zamandır yine 10'da yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu istatistiklerini paylaştı. Koca, paylaşımında illerde bir haftada görülen artış oranlarını da gösteren bir tablo yayınlayarak, "11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Koca'nın yayınladığı vaka yoğunluğu tablosunda bir haftada yüzde 23,06 artışla 4'üncü sırada bulunan Eskişehir, aynı zamanda en fazla aşılama oranına sahip iller arasında da 7'nci olarak yer alıyor.