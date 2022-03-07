Eskişehir vaka artışında geçen hafta olduğu gibi yine ilk 10'da yer aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 ile 25 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre, Eskişehir'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı geçen hafta 675,22 iken, bu hafta 835,29'a yükseldi. Bu rakamla Eskişehir bir haftada vaka sayısı en çok artan 10 il arasında yer almaya devam etti.

Bir haftada en çok vaka artışı olan iller, Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta ve İstanbul olarak sıralandı.