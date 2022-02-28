Eskişehir vaka artışında yine ilk 10'a girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesaplarından 12 ile 18 Şubat tarihleri arasındaki, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Eskişehir'de,100 bin kişide görülen vaka sayısı, 675,22 oldu. Bu rakamla Eskişehir bir haftada vaka sayısı en çok artan 10 il arasında yer aldı.

Bir haftada en çok vaka artışı yaşanan iller, Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin olarak sıralandı.