Eskişehir Valiliği bağışlanan kan miktarını açıkladı

Eskişehir Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasındaki ilk gün Kızılay'da 177 ünite kan toplandığını açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından birçok vatandaş, kan bağış noktalarına akın etti. Bir önceki gün gece 04.17'de gerçekleşen depremin ardından Eskişehirlileri, kan bağışı yapmak için Kızılay Şubelerine koştu. Depremden sonra geçen bir günün ardından Eskişehir Valiliği toplanan kan miktarını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda bir gün içerisinde toplam 177 ünite kan toplandığı açıklandı. Yapılan paylaşımda deprem bölgelerine gönderilmek üzere kan toplanmaya devam edeceği duyurulurken, “Kızılay Kan Bağışı kampanyasının ilk gününde 177 ünite kan bağışı alınmıştır. Teveccühlerinden ötürü vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Deprem bölgesine gönderilmek üzere günlük kan bağış limitini aşmayacak şekilde ekiplerimiz, kan bağışına devam etmektedir” sözleri yer aldı.