İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir Valiliği korona virüsle mücadele bilançosunu açıkladı

Eskişehir Valiliği tarafından korona virüsle mücadele kapsamında 30 Mart tarihi itibariyle kent geleni gerçekleştirilen trafik uygulamaları, denetimler ve idari yaptırım cezaları açıklandı.


Eskişehir Valiliğince yapılan açıklamada, 30 Mart tarihinden itibaren trafik kontrol noktalarında 95 bin 765 araç denetlendiği, 140 bin 874 kişinin sağlık kontrolünün yaptığı belirtildi. Gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde şüpheli bulunan 14 kişi ise, sağlık birimlerine sevk edildiği bildirildi.


Ayrıca 3 Nisan tarihinden itibaren kente araç giriş-çıkışların kısıtlandığı ve bu doğrultuda 90 bin 836 araç kontrol edilirken, araçlarda bulunan 120 bin 613 kişi de denetlendi. Kısıtlama kapsamında, şehre gelen bin 451 aracın girişine, 616 aracın da kentten çıkışına izin verilmedi.


Öte yandan 10-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen sokağa çıkma yasağını ihlal eden 184 kişiye ise, Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282'nci maddeye aykırı davranmaktan toplam 469 bin 280 TL idari para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.