Eskişehir Valiliği'nden nikâh merasimleriyle ilgili bir uyarı

Açıklamada, düzenlenecek olan nikâh ve düğün programlarında en fazla 100 katılımcı olacağı ve kişi başına alanın 8 metrekare olacağı belirtildi. Düzenlenecek merasimlerde sürenin 1 saati geçmeyecek ve yeme içme faaliyetinin de olmayacağı anlatılan açıklamada, sokak, köy düğünleri ile kına gecesi, sünnet düğünü, söz ve nişan gibi etkinliklerin de yasak olduğu yinelendi.