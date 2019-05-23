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Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak Günyüzü'nü ziyaret etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Günyüzü ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu ve muhtarlar toplantısına katıldı.


Vali Çakacak, ilk olarak İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu'yu ziyaret etti. Ardından muhtarlar toplantısına katılmak üzere kaymakamlıktan ayrılan Çakacak, Günyüzü Çok Programlı Anadolu Lisesi salonunda yapılan toplantıda muhtarların ve mahallelerin istek ve şikâyetlerini dinledi. Günyüzü'nde yapılan toplantıya tüm il ve ilçe daire amirleri katıldı.


Çakacak, toplantının ardından Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut'u makamında ziyaret etti. Menderes Durgut Vali Özdemir Çakacak'a yöresel Zili kilimi hediye etti.

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